Россиянам назвали самые популярные дешевые автомобили с пробегом

Аналитики «Рольф» подготовили список (есть у «Газеты.Ru») подержанных автомобилей эконом-класса с ценой 1,1–1,2 млн рублей, пользовавшихся наибольшим спросом на российском рынке в 2024 году.

«Список уверенно возглавляет Hyundai Tucson, его средняя цена составила 946 тыс. рублей. Средний срок оборачиваемости — 34 дня. Модель занимает в данном сегменте долю в 4,5%», — рассказал директор по закупкам департамента автомобилей с пробегом «Рольф» Игорь Головань.

Второе место занял Ford Focus со среднее ценой 700 тыс. рублей и сроком продажи в 40 дней.

На третьем месте находится Kia Rio со средней ценой 970 тыс. рублей. Срок реализации у этого автомобиля составляет 34 дня.

Кроме того, в список самых популярных автомобилей эконом-класса в России вошли Kia Ceed, Skoda Octavia, Opel Astra и Mitsubishi Outlander.

Ранее были названы самые популярные у россиян авто в сегменте от пяти миллионов рублей.