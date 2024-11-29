Пассажиров такси станут записывать на видео

Депутаты от ЛДПР внесли на рассмотрение Государственной думы законопроект, обязывающий перевозчиков оборудовать автомобили такси системами видеонаблюдения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

«Полагаем необходимым установить требование об осуществлении видеофиксации в салоне легкового такси и в сторону движения автомобиля в ходе выполнения перевозки пассажиров, а также о размещении в салоне информации о ведении видеосъемки», - сказано в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению инициаторов проекта, наличие системы видеонаблюдения станет стимулом к адекватному и уважительному поведению как со стороны водителя, так и пассажиров.

До этого в России предложили штрафовать агрегаторы такси за передачу заказов водителям, не имеющим разрешения. Пакет законопроектов был подготовлен к внесению на рассмотрение в Государственную думу России депутатами ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

По словам Слуцкого, во многих городах агрегаторы стали монополистами, которые определяют развитие рынка такси. У граждан нет вариантов вызвать машину, кроме как через приложение, а водитель может повести себя грубо, отказаться от поездки или высадить пассажира по своему желанию. Депутат отметил, что в таких ситуациях претензии нужно предъявлять к перевозчику, но граждане не знают их данных, а агрегаторы не несут за это ответственности.

Парламентарий подчеркнул, что сервисы, которые присылают водителей, нарушающих правила или без документов, должны за это платить штраф.

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