Японцы сделали концепт, похожий на китайский автомобиль

Японская компания Toyota представила концепт-кар bZ7, который пойдет в серийное производство и будет продаваться на рынке КНР. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits.

«В серийном виде это будет полностью электрический седан C-класса, вероятно, с силовой установкой от концерна BYD. Производство электрокара начнется в 2025 году на совместном предприятии GAC и Toyota, суммарные инвестиции в проект электрокара составили 1,6 млрд юаней ($220 млн)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представленный концепт по дизайну практически ничем не отличается от типичного китайского автомобиля. Это говорит о том, что Toyota вынуждена подстраиваться под местные тренды, а не диктовать их.

До этого стало известно, что компания JAC в 2025 году представит на российском рынке пять новинок.

Так, в 2025 году в России появятся две новые версии пикапа T9. Модель JS6 получит обновление экстерьера и два варианта коробки передач. Во второй половине 2025 года JAC с моделью RF8 выйдет в новый сегмент минивэнов, в котором ранее на российском рынке бренд представлен не был.

Ближе к концу года JAC презентует рамный трехрядный внедорожник JS9.

Ранее сообщалось, что Jetour вывел на российский рынок востребованную версию кроссовера Dashing.