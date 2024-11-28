JAC представит в 2025 году пять новинок в России

Китайская компания JAC в 2025 году представит на российском рынке пять новинок. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Так, в 2025 году в России появятся две новые версии пикапа T9. Модель JS6 получит обновление экстерьера и два варианта коробки передач. Во второй половине 2025 года JAC с моделью RF8 выйдет в новый сегмент минивэнов, в котором ранее на российском рынке бренд представлен не был.

Ближе к концу года JAC презентует рамный трехрядный внедорожник JS9.

До этого стало известно, что компания FAW представит в России два автомобиля из линейки Bestune 10 декабря. На презентации покажут обновленный лифтбэк Bestune B70 и новый кроссовер T90, который станет флагманом модельной линейки марки в России.

Bestune B70 россиянам предложат с двумя двигателями на выбор. Младший в линейке турбомотор 1.5 развивает 160 л.с. и сочетается с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Более мощный агрегат — мотор 2.0 на 217 л.с., который работает в паре с шестиступенчатым гидромеханическим «автоматом».

На российском рынке кроссовер FAW Bestune T90 заменит ушедший кроссовер T99. Пока не раскрываются полные технические характеристики.

Ранее сообщалось, что Jetour вывел на российский рынок востребованную версию кроссовера Dashing.