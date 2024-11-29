В Москве рекордно снизилось число автомобильных краж

В Москве стали реже угонять машины. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс Москвы» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

«Благодаря комплексам фотовидеофиксации ЦОДД число краж и угонов в столице снизилось на 15%. Они 24/7 следят за дорогами в городе, фиксируют нарушения ПДД и помогают при розыске угнанных машин. По задаче Мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжаем следить за безопасностью на дорогах столицы», — говорится в сообщении канала.

Всего, за 10 месяцев 2024 года зафиксировали 486 случаев угонов автомобилей в Москве, а за аналогичный период прошлого года — 575.

До этого вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что в России вернуть угнанный автомобиль обратно владельцу практически невозможно, однако существуют способы, которые позволят обезопасить машину от угона. По его словам, преступники обычно обходят стороной автомобили, у которых есть индивидуальные признаки. Любое нестандартное оформление машины, например аэрография, делает ее менее интересной для угонщика. В заключении Хайцеэр напомнил, что водителям не стоит пренебрегать страховкой.

Ранее в автомобилях BMW, импортируемых в Россию, выявили опасную уязвимость для угона.