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Названы главные ошибки при покупке авто с рук

Автоэксперт Родионов назвал три серьезные ошибки при покупке подержанного авто

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Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов в беседе с «Лентой.ру» перечислил главные ошибки при приобретении машины с рук.

«Одна из ошибок — полагаться только на показания толщиномера при оценке кузовного ремонта автомобиля. Современные технологии позволяют имитировать заводскую толщину лакокрасочного покрытия, даже если кузовной элемент был перекрашен или заменен», — сказал Родионов.

Еще одна ключевая ошибка — ограничиваться проверкой авто на онлайн-сервисах и принимать решение о покупке без заезда в автосервис, полагает он. Профессиональная диагностика позволит выявить скрытые неисправности и оценить будущие затраты на ремонт.

Также при покупке машины надо не забывать проверить VIN-номер. Недобросовестные продавцы часто указывают в объявлении одни цифры, а на самом деле на автомобиле будет стоять другой номер.

До этого аналитики «Рольф» подготовили список подержанных автомобилей эконом-класса с ценой 1,1–1,2 млн рублей, пользовавшихся наибольшим спросом на российском рынке в 2024 году.

Список уверенно возглавляет Hyundai Tucson, его средняя цена составила 946 тыс. рублей. Средний срок оборачиваемости — 34 дня. Модель занимает в данном сегменте долю в 4,5%.

Второе место занял Ford Focus со средней ценой 700 тыс. рублей и сроком продажи в 40 дней.

На третьем месте находится Kia Rio со средней ценой 970 тыс. рублей. Срок реализации у этого автомобиля составляет 34 дня.

Ранее были названы самые популярные у россиян авто в сегменте от пяти миллионов рублей.

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