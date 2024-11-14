Названы самые популярные у россиян авто в сегменте от пяти миллионов рублей

В России в 2024 году самым популярным автомобилем в сегменте от 5 млн рублей стал китайский электромобиль Zeekr 001. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование экспертов «Авто.ру».

Отмечается, что средняя стоимость Zeekr 001 составляет 7,4 млн рублей. На втором месте находится кросс-купе Exeed RX стоимостью 5,3 млн рублей. А на третьем и пятом местах расположились LiXiang — кроссовер L9 (8,8 млн рублей) и гибридная модель L7 (7,5 млн рублей). Четвертое место занимает кроссовер Voyah Free (6,8 млн рублей).

До этого стало известно, что в России в октябре 2024 года средняя цена подержанного легкового автомобиля составила 1,46 млн рублей.

Если сравнивать октябрьский показатель с тем, что был год назад (в октябре 2023-го), то подержанные автомобили стали дешевле на 145 тыс. рублей (-9,1%).

Аналитики агентства «Автостат» объясняют продолжающееся падение средней цены подержанных автомобилей изменением структуры предложения на рынке, а именно его смещением в сторону массовых брендов.

Ранее сообщалось, что импорт новых иномарок в России побил рекорд 12-летней давности.