На УАЗе началось производство новых российских автомобилей

С конвейера нового предприятия в индустриальном парке УАЗ начали сходить среднетоннажные грузовики Sollers серии TR. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

«Мощность нового завода: пять тысяч автомобилей в год. Новая линейка грузовиков займет нишу ушедшего под давлением санкций завода «Исузу». На ульяновском предприятии развернута не просто сборка, а полноценное производство нового модельного ряда. Здесь трудятся более 100 жителей региона», — написал он в своем посте.

До этого стало известно, что в сентябре 2025 года компания Sollers планирует начать продажи на российском рынке минивэна SP7.

Автомобиль получит двухлитровый турбодвигатель мощностью 200 л.с. в связке с восьмиступенчатым «автоматом», салон рассчитан на семерых, включая водителя. Модель Sollers SP7 ранее была анонсирована под названием RF8.

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