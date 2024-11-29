На Сахалине приостановили движение по трассе из-за непогоды

В связи с ухудшением погодных условий движение транспорта по участку федеральной автодороги А-393 Южно-Сахалинск — Оха временно закрыто. Об этом сообщили в Telegram-канале управления МЧС России по Сахалинской области.

В ведомстве уточнили, что ограничения ввели на участке с 128 по 254 км. Проезд по нему возможен только для техники дорожных служб.

Как отметили в МЧС, в настоящее время в регионе наблюдается понижение температуры воздуха и образование на проезжей части стекловидного льда. Введение ограничений необходимо для недопущения чрезвычайных ситуаций.

Вечером 27 ноября до Сахалина дошел мощный снежный циклон, который принес обильные осадки и гололед. Непогода затронула Ногликский, Поронайский, Смирныховский и Макаровский районы. В МЧС посоветовали местным жителям по возможности не покидать пределы населенных пунктов, уточнить у родных и близких их местоположение.

Ранее «Роскосмос» показал снимки снежной «бури столетия» на Дальнем Востоке.