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На видео попало, как автобус загорелся во время заправки на АЗС в Ставрополе

В Ставрополе на видео попало, как микроавтобус загорелся на АЗС

Утром 27 ноября в Ставрополе микроавтобус во время заправки на АЗС воспламенился. Об этом сообщает МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что водитель пытался самостоятельно ликвидировать пожар, но после неудачных попыток мужчина отогнал автомобиль на безопасное от АЗС расстояние. Благодаря его поступку трагических последствий удалось избежать.

Сообщается, что для тушения понадобилось две единицы техники и восемь спасателей. Предварительно, возгорание началось из-за неполадок в освещении салона.

На кадрах видно, как после заправки микроавтобус начинает дымится, после неудачных попыток тушения, водитель отгоняет его от АЗС и машину охватывает пламя.

До этого в Перми появилось появилось видео с горящим автобусом, в котором были студенты. Сообщается, что транспорт упал с моста, и, судя по всему, пассажиры успели покинуть салон. Предполагается, что водитель автобуса потерял сознание, однако эта версия уточняется.

Ранее автоблогера Гаджиева арестовали за наезд на ребенка во время дрифта.

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