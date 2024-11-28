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Автоблогера Гаджиева арестовали за наезд на ребенка во время дрифта

Суд арестовал до 15 января блогера Гаджи Гаджиева, который сбил ребенка

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РИА Новости

Автомобильный блогер Гаджи Гаджиев арестован почти на два месяца за наезд на женщину с ребенком во время дрифта. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

«Суд, с учетом приведенных доводов сторон, избрал мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2025 года», — говорится в сообщении канала.

Сегодня автоблогер был доставлен в Одинцовский суд. Перед заседанием Гаджиев в беседе с «МК» признал, что был неправ. Мужчина пояснил, что не видит в дрифт-шоу ничего плохого, хотя и понимает, что это незаконно.

16 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что в Одинцово водитель BMW сбил женщину с коляской во время тусовки дрифтеров — он не рассчитал траекторию и въехал в толпу. Пострадавшую госпитализировали.

Отмечалось, что автомобиль принадлежит известному автоблогеру Георгию Ерохину. При этом, по данным канала, за рулем был блогер Гаджи Гаджиев, которого год назад МВД по Дагестану проверяло за опасную езду.

Сам Гаджиев рассказывал, что его должны были лишить водительских прав, и просил водителей не повторять его ошибок.

Было возбуждено уголовное дело. Позже Гаджиева задержали.

Ранее суд огласил решение о водителе BMW, который влетел в толпу в Челябинске.

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