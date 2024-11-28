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Россиянам рассказали о внутренней конкуренции Lada Iskra и Vesta

Автоэксперт Кадаков: универсалы Lada Iskra и Vesta станут соперниками

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Телеграм-канал «RCI News»

Кросс-универсал Lada Iskra будет конкурировать с Lada Vesta. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Машина не изменилась с тех пор, как я ее впервые увидел 2,5 года назад. Хотя некоторые внутренности поменялись по мере локализации платформы Renault CMF-B. Концепция кросс-универсала прежняя: пластиковый обвес, увеличенный клиренс, более крупные колеса (по сравнению с седаном)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что силовые агрегаты универсала Iskra такие же, как и у седана. Так, двигатель 1.6 в базовой комплектации развивает мощность 90 л.с., и 106 л.с. — в других вариантах. С этим же мотором агрегатируется китайский вариатор WLY18. По словам Кадакова, интерьер автомобиля может измениться. Также эксперт предполагает, что товарные универсалы Lada Iskra будут выглядеть так же, как на фотографии.

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