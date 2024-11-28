BMW M5 нового поколения впервые появилась в России

В Москве появился первый экземпляр BMW M5 2024 года выпуска, машину выставили на продажу за 30 млн рублей. Соответствующее объявление опубликовано на сайте классифайда «Авто.ру».

Сообщается, что полноприводный седан VII поколения оснащен двигателем мощностью 727 л.с. и объемом 4,4 л в паре с автоматической коробкой передач. Также на автомобиле установлен датчик света, который реагирует на освещение и включает фары, а также датчик дождя, улавливающий осадки и запускающий работу стеклоочистителей.

Брелок автосигнализации позволяет управлять автомобилем дистанционно, а защита от угона осуществляет блокировку во время движения. Современная система мультимедиа включает голосовое управление, навигацию, беспроводную зарядку для смартфона, розетку 12V, премиальную аудиосистему, а также Bluetooth, CarPlay и USB.

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В пятиместном кожаном салоне расположены сиденья с поясничной поддержкой, которые регулируются по высоте, также есть панорамная крыша, обогрев руля и декоративная подсветка. Автомобиль оснащен системой стабилизации, кондиционирования, климат-контроля и бортовым компьютером.

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