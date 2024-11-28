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Южноафриканцы представили Ford с шестью колесами по цене российского седана

В ЮАР разработали грузовик Ford Ranger с шестью колесами за 1,5 млн рублей

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Ulterio Motiv

Южноафриканское ателье Ulterio Motiv начало производство автомобиля Ford Ranger с удлиненной платформой и третьей осью. Об этом сообщает издание CarBuzz.

Уточняется, что стоимость грузовика — $14,5 тыс. (около 1,6 млн рублей), экономия при производстве автомобиля достигнута за счет того, что третью пару колес не делают ведущей. При этом тюнеры оснащают эти колеса дополнительными тормозными механизмами.

По мнению Ulterio Motiv, третья ось дает возможность увеличить грузоподъемность в несколько раз и уменьшить давление на покрытие. Это снижает риск для машины застрять на бездорожье. По расчетам ателье, пикап может перевозить грузы весом до 4,5 тонны, в то время как штатный грузовик Ford может перевести лишь 840 килограммов.

До этого в Москве появился первый экземпляр BMW M5 2024 года выпуска, машину выставили на продажу за 30 млн рублей. Сообщается, что полноприводный седан VII поколения оснащен двигателем мощностью 727 л.с. и объемом 4,4 л в паре с автоматической коробкой передач.

Ранее стало известно, какую систему полного привода получит Jaecoo J5 в России.

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