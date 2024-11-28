Южноафриканцы представили Ford с шестью колесами по цене российского седана

Южноафриканское ателье Ulterio Motiv начало производство автомобиля Ford Ranger с удлиненной платформой и третьей осью. Об этом сообщает издание CarBuzz.

Уточняется, что стоимость грузовика — $14,5 тыс. (около 1,6 млн рублей), экономия при производстве автомобиля достигнута за счет того, что третью пару колес не делают ведущей. При этом тюнеры оснащают эти колеса дополнительными тормозными механизмами.

По мнению Ulterio Motiv, третья ось дает возможность увеличить грузоподъемность в несколько раз и уменьшить давление на покрытие. Это снижает риск для машины застрять на бездорожье. По расчетам ателье, пикап может перевозить грузы весом до 4,5 тонны, в то время как штатный грузовик Ford может перевести лишь 840 килограммов.

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