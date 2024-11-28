Россиянам рассказали об опасности налипшего снега на колесных арках авто

Налипший на подкрылках автомобиля снег может их деформировать. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

«В процессе езды снежная масса, перемешанная с дорожной грязью и реагентами, постепенно спрессовывается, и от нее становится очень трудно избавиться. Из-за накопившейся массы снега могут деформироваться подкрылки. Намерзший на брызговиках лед способствует их поломке», — сказал автоэксперт.

По его словам, чтобы этого не происходило, надо обработать подкрылки спреем WD-40 или силиконовой смазкой. Благодаря этому снег будет соскальзывать с колесных арок и ледяные наросты образовываться не смогут.

До этого Игорь Кацубо заявил, что для восстановления видимости через запотевшие стекла в автомобиле поможет кондиционер.

«Необходимо на некоторое время включить кондиционер. Дело в том, что влага из воздуха конденсируется на холодных пластинах его испарителя, и в салоне становится сухо», — заявил он.

При этом эксперт подчеркнул, что просто включить кондиционер недостаточно. Чтобы восстановить видимость, нужно повернуть дефлекторы — потоки воздуха должны идти на лобовое и боковые передние стекла. Для просушивания заднего окна следует включить электрообогрев.

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