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Россиянам рассказали об опасности налипшего снега на колесных арках авто

Автоэксперт Кацубо: намерзший на подкрылках авто лед способствует их поломке

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Shutterstock

Налипший на подкрылках автомобиля снег может их деформировать. Об этом сообщает автоэксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо.

«В процессе езды снежная масса, перемешанная с дорожной грязью и реагентами, постепенно спрессовывается, и от нее становится очень трудно избавиться. Из-за накопившейся массы снега могут деформироваться подкрылки. Намерзший на брызговиках лед способствует их поломке», — сказал автоэксперт.

По его словам, чтобы этого не происходило, надо обработать подкрылки спреем WD-40 или силиконовой смазкой. Благодаря этому снег будет соскальзывать с колесных арок и ледяные наросты образовываться не смогут.

До этого Игорь Кацубо заявил, что для восстановления видимости через запотевшие стекла в автомобиле поможет кондиционер.

«Необходимо на некоторое время включить кондиционер. Дело в том, что влага из воздуха конденсируется на холодных пластинах его испарителя, и в салоне становится сухо», — заявил он.

При этом эксперт подчеркнул, что просто включить кондиционер недостаточно. Чтобы восстановить видимость, нужно повернуть дефлекторы — потоки воздуха должны идти на лобовое и боковые передние стекла. Для просушивания заднего окна следует включить электрообогрев.

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