Стало известно о пострадавших в ДТП с загоревшимся автобусом в Перми

В Перми в ДТП с автобусом, который слетел с моста и загорелся, пострадали водитель и два пассажира. Об этом сообщает МВД.

«По предварительной информации, в районе дома №3б водитель транспортного средства допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в кювет, после чего произошло возгорание», — говорится в публикации.

В результате аварии водителя и двух пассажиров доставили в больницу. Первый, по данным Telegram-канала SHOT, находится в тяжелом состоянии. Один из пассажиров получил травму груди.

До этого сообщалось, что пострадавших в результате аварии нет. Пассажиры успели покинуть салон самостоятельно. Предполагается, что водитель автобуса потерял сознание, однако эта версия уточняется.

«Сегодня, в 16:27 в районе улицы Светлогорской, в результате потери управления, автобус маршрута №15 допустил наезд на препятствие и съехал с проезжей части в районе улицы Светлогорской, после чего произошло возгорание. Пассажиры покинули салон», — заявили в Дептрансе.

На месте работают экстренные службы.

Ранее на видео попал загоревшийся в Перми автобус со студентами.