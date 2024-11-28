Автоблогера Гаджиева, сбившего мать с ребенком, доставили в суд

Автомобильный блогер из Дагестана Гаджи Гаджиев предстал в четверг перед Одинцовским городским судом. Об этом сообщает mk.ru. Ему должны избрать меру пресечения из-за наезда на женщину с ребенком во время дрифта.

Перед началом суда Гаджиев в беседе с «МК» признал, что был неправ. Мужчина пояснил, что не видит в дрифт-шоу ничего плохого, хотя и понимает, что это незаконно.

Ночью 16 ноября на одном из платных участков федеральной трассы в районе Одинцово водитель BMW не справился с управлением и сбил зрителей. Среди них была женщина с ребенком. Двоих пострадавших доставили в больницу.

При этом сам Гаджиев заявлял «Газете.Ru», что не был за рулем BMW, сбившего женщину. Он отметил также, что этот автомобиль ему не принадлежит.

«В момент ДТП меня не было даже на месте. Я был там, но не в момент аварии. На этой М5 дрифтил кто угодно. С пострадавшими ничего серьезного, единственное — у девушки перелом ноги, претензий вроде никаких», — сказал он.

Было возбуждено уголовное дело. Позже Гаджиева задержали.

Ранее суд огласил решение о водителе BMW, который влетел в толпу в Челябинске.