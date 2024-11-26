Суд огласил решение о водителе BMW, который влетел в толпу в Челябинске

В Челябинске суд решил арестовать на 15 дней водителя, который сбил пятерых пешеходов. Об этом сообщает 74.RU.

«Вина в оставлении места ДТП доказана. К доводам о том, что водитель BMW не видел людей, судья отнесся критически. Смягчающие обстоятельства — признание водителем вины и наличие у него ребенка. Отягчающее — повторное нарушение ПДД», — указывает издание.

Виновник ДТП заявил, что полностью согласен с решением суда, однако его огорчило, что из-за ареста он не сможет быстро помочь пострадавшим.

Накануне в Челябинске на перекрестке пьяный местный бизнесмен на BMW сбил пешеходов. Он попытался уехать с места ДТП, но его заблокировал другой водитель. Одним из пострадавших оказался вратарь второй команды КХЛ «Трактор» Алексей Щетилин. Также пострадали его супруга и друзья с одиннадцатимесячным младенцем. Выяснилось, что водителя BMW уже дважды лишали прав за пьяное вождение.

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