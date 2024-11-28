Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы особенности минивэна Opel Zafira

Автоэксперт Зиновьев перечислил восемь минусов минивэна Opel Zafira

close
Mino Surkala/Shutterstock/FOTODOM

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах минивэна Opel Zafira.

«Подавляющее большинство машин – с благополучными атмосферниками Z16XER 1.6 (115 л. с.) и Z18XER 1.8 (140 л. с.). Чугунный блок, распределенный впрыск, ременный привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Основные слабости живут снаружи: термостат и водомасляный теплообменник. Со 150–180 тысяч км нарастает масложор», — отметил Зиновьев.

Подвеска из числа неубиваемых. В рулевом управлении слабы наконечники тяг и насос электрогидроусилителя. Из мелких системных поломок: отказывают замки дверей, перетирается проводка в гофрах, закисают и выдают ошибки кислородные датчики на нейтрализаторе.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что в российских дилерских центрах появилась бюджетная версия кроссовера Exeed RX.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами