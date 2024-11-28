Названы особенности минивэна Opel Zafira

Автомобильный эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев рассказал о минусах минивэна Opel Zafira.

«Подавляющее большинство машин – с благополучными атмосферниками Z16XER 1.6 (115 л. с.) и Z18XER 1.8 (140 л. с.). Чугунный блок, распределенный впрыск, ременный привод ГРМ, гидрокомпенсаторов нет. Основные слабости живут снаружи: термостат и водомасляный теплообменник. Со 150–180 тысяч км нарастает масложор», — отметил Зиновьев.

Подвеска из числа неубиваемых. В рулевом управлении слабы наконечники тяг и насос электрогидроусилителя. Из мелких системных поломок: отказывают замки дверей, перетирается проводка в гофрах, закисают и выдают ошибки кислородные датчики на нейтрализаторе.

До этого автоэксперт Сергей Зиновьев рассказал об эксплуатации кроссовера Hyundai Tucson третьего поколения.

Так, по его словам, проблемными являются версии с наддувными моторами и роботизированными коробками передач. К тому же, такие модификации стоят на рынке дорого.

Лучше выбрать версию с атмосферным мотором G4NA 2.0 (150 л. с.) с механической или автоматической коробкой передач. Любая комбинация с G4NA способна без серьезных поломок набегать свыше 250 тыс. километров.

Ранее сообщалось, что в российских дилерских центрах появилась бюджетная версия кроссовера Exeed RX.