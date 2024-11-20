На видео попало похищение россиянина как в «сцене из 90-х»

В Большом Камне двое мужчин избили своего оппонента, а затем затолкали в багажник и увезли в неизвестном направлении. Кадры с произошедшим опубликовал Telegram-канал Deitaru.

«В новом микрорайоне «Парковый» очевидцы засняли сцену практически из 90-х. Двое «героев» вдвоем избивали молодого парня прямо во дворе дома №10», — говорится в публикации.

В итоге нападавшие стали угрожать мужчине расправой, после чего заснули его в багажник автомобиля Nissan Tiida и увезли.

Тем временем полиция Приморья сообщила, что проверяет информацию о произошедшем.

До этого в Москве были арестованы двое приятелей, которые похищали одиноких девушек в вечернее время, возили их по городу, угрожая насилием и требуя деньги.

По данным следствия, в сентябре двое мужчин, находясь в центре Москвы, насильно посадили в свой автомобиль незнакомую им девушку. В машине злоумышленники стали угрожать ей насилием и требовать деньги. Напуганная москвичка отдала вымогателям более 150 тыс. рублей, после чего злоумышленники отпустили ее.

Ранее стало известно о новых девушках, которых на улицах Москвы похитили вымогатели.