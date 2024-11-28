Водителям объяснили, почему опасно устанавливать в авто более мощный аккумулятор

При установке на автомобиль более мощного аккумулятора могут возникнуть проблемы. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов ГК АвтоСпецЦентр.

«Под капотом современных автомобилей недостаточно свободного пространства, что ограничивает возможность эксплуатации габаритных АКБ», — отметили в компании.

Кроме того, мощные аккумуляторы несовместимы с системой «Старт-Стоп», которая есть на новых автомобилях. Также, если использовать аккумулятор повышенной мощности, система управления не сможет полноценно функционировать, что приведет к снижению эффективности батареи.

До этого стало известно, что основная причина взрыва аккумулятора (АКБ) – это перегрузки, когда генератор выдает повышенный ток. При этом внутри батареи выделяется газ, который может воспламениться. Помимо взрыва, это чревато еще и повреждениями прочей электроники автомобиля, довольно чувствительной к перепадам напряжения.

Электролит автомобильного аккумулятора примерно на 35% состоит из серной кислоты. Это вещество крайне агрессивное, может вызвать ожоги при попадании на кожу и даже отравление при вдыхании паров. Также оно легко портит многие материалы: насквозь прожигает любые ткани, краски и другие покрытия.

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