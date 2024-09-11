Россиянам рассказали, почему взрывается автомобильный аккумулятор

Взрыв автомобильного аккумулятора может произойти из-за неисправного генератора, выдающего повышенный ток. Об этом «Газете.Ru» рассказал директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий. При этом электролит из АКБ может испортить краску на кузове машины.

«Основная причина взрыва аккумулятора (АКБ) – это перегрузки, когда генератор выдает повышенный ток. При этом внутри батареи выделяется газ, который может воспламениться. Помимо взрыва, это чревато еще и повреждениями прочей электроники автомобиля, довольно чувствительной к перепадам напряжения», — сказал Стрельбицкий.

Также корпус аккумуляторной батареи может повредиться в результате заводского брака (скрытой трещины) или вследствие глубокой высадки в зимний период, когда электролит замерзает и распирает корпус, сказал специалист.

По словам эксперта, электролит автомобильного аккумулятора примерно на 35% состоит из серной кислоты. Это вещество крайне агрессивное, может вызвать ожоги при попадании на кожу и даже отравление при вдыхании паров. Также оно легко портит многие материалы: насквозь прожигает любые ткани, краски и другие покрытия.

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