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Водителям рассказали, как разморозить замок автомобиля

Автоэксперт Соколов назвал шесть способов разморозки замка автомобиля

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Shutterstock

Для разморозки автомобильного замка можно использовать несколько методов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта «ВсеИнструменты.ру» Максима Соколова.

«Средство для размораживания замков помогает удалить излишнюю влагу и предотвращает повторное замерзание. Необходимо распылить продукт на замочную скважину и подождать две–три минуты. Затем следует удалить остатки льда с помощью щетки и осторожно открыть замок ключом», — сказал Соколов.

Разморозить замок может помочь омывающая жидкость. Ее надо вылить на замок, а затем вставить и повернуть ключ в замочной скважине. Жидкий ключ и WD-40 также позволяют открыть замерзший замок.

Самый доступный способ отогреть замерзшую личинку дверного замка — набрать теплую воду в шприц и точечно влить в замок. Еще один вариант — зажигалка. Необходимо разогреть ключ, после чего вставить его в личинку замка.

Кроме того, можно использовать строительный фен, направляя струю горячего воздуха на замерзший замок.

Подойдут и крепкие алкогольные напитки. Для этого нужно набрать жидкость в шприц и аккуратно влить ее в личинку.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

Автомобильный эксперт Вячеслав Субботин заявил, что владельцам китайских автомобилей необходимо внимательно отнестись к подготовке машин к зиме. Помимо масла, надо поменять родные масляные фильтры на продукцию более популярных и проверенных временем брендов.

Ранее россиянам объяснили, зачем менять масло в авто, стоявшем на приколе.

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