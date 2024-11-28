Водителям рассказали, как разморозить замок автомобиля

Для разморозки автомобильного замка можно использовать несколько методов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта «ВсеИнструменты.ру» Максима Соколова.

«Средство для размораживания замков помогает удалить излишнюю влагу и предотвращает повторное замерзание. Необходимо распылить продукт на замочную скважину и подождать две–три минуты. Затем следует удалить остатки льда с помощью щетки и осторожно открыть замок ключом», — сказал Соколов.

Разморозить замок может помочь омывающая жидкость. Ее надо вылить на замок, а затем вставить и повернуть ключ в замочной скважине. Жидкий ключ и WD-40 также позволяют открыть замерзший замок.

Самый доступный способ отогреть замерзшую личинку дверного замка — набрать теплую воду в шприц и точечно влить в замок. Еще один вариант — зажигалка. Необходимо разогреть ключ, после чего вставить его в личинку замка.

Кроме того, можно использовать строительный фен, направляя струю горячего воздуха на замерзший замок.

Подойдут и крепкие алкогольные напитки. Для этого нужно набрать жидкость в шприц и аккуратно влить ее в личинку.

До этого российским водителям посоветовали поменять моторное масло в автомобиле в преддверии зимы. Отказ от этой процедуры нередко приводит к повреждениям двигателя, поскольку в старой технической жидкости скапливаются продукты сгорания топлива, говорят эксперты. В итоге риск загустевания масла в мороз повышается. Смена масла особенно важна для старых машин. Для зимы водителям посоветовали выбирать синтетическую жидкость с низкой вязкостью.

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