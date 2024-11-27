Украина откажется от зеленого цвета в светофорах

На Украине с 1 мая 2025 года цвет разрешающего сигнала на светофорах должен стать изумрудным вместо нынешнего зеленого. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Утверждается, что изумрудный цвет более насыщенный и лучше воспринимается водителями, чем зелёный. Также стрелки на линзах светофоров будут шевронные, появятся велосипедные светофоры с пиктограммой велосипеда», — отмечается в публикации.

Изменения предусмотрены обновленным государственным стандартом Украины на светофоры. Документом предусмотрены таймеры обратного отсчета для этих устройств, звуковое оповещение, а также параметры введения и отмены дополнительных табличек зеленого цвета на уровне красной секции светофора. Также на Украине введут велосипедные и велопешеходные светофоры.

До этого стало известно, что в России в январе 2025 года будет запущен пилотный проект в сфере кибербезопасности автомобилей.

Ранее стало известно, что старейший завод марки Vauxhall в Великобритании будет закрыт автоконцерном Stellantis.