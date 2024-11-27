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Россиянам продемонстрируют уязвимости машин перед хакерами

В России заработает центр борьбы с киберугрозой для автомобилей

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Евгений Биятов/РИА Новости

В январе 2025 года в России заработает пилотный проект в сфере кибербезопасности автомобилей. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на гендиректора АО «ГЛОНАСС» Алексея Райкевича.

«В рамках пилота мы хотим как раз подсветить уязвимости современных автомобилей и показать современные механизмы, которые уже обкатаны, уже продемонстрировали свою эффективность», — приводит агентство слова Райкевича.

По его словам, проект реализуется АО «ГЛОНАСС» совместно с подведомственными Минпромторгу ФГУП «НАМИ» и компанией Gamma. Его осуществление поддерживают Минпромторг и Минтранс. На протяжении следующих четырех месяцев после запуска будет продемонстрирована эффективность работы центра борьбы с киберугрозой (VSOC, vehicle security operation center).

О том, что Минпромторг готовит обоснования для создания национальной системы кибербезопасности автомобилей в России, ранее подробно писала «Газета.Ru».

Ранее россиянам рассказали о важных преимуществах автомобиля УАЗ «Буханка».

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