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Автоюрист перечислил типичные ошибки россиян при оформлении ДТП

Автоюрист Воропаев назвал три ошибки при оформлении ДТП

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Depositphotos

Частыми ошибками водителей при оформлении ДТП является использование «Европротокола» с ограниченной выплатой, подписание некорректной схемы ДТП и фиксация только внешних повреждений машины. Об этом «Газете.Ru» рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Оформляя извещение о ДТП по «Европротоколу» без участия сотрудников ГИБДД, пострадавший сразу получает ограничение в выплате – не более 100 тыс. рублей. Обычно ущерб гораздо больше, и автовладелец обращается в суд за его взысканием с причинителя вреда», — сообщил Воропаев.

При участии инспекторов ГИБДД нужно контролировать, насколько корректно они оформляют схему ДТП и фиксируют положение автомобилей до и после столкновения, следы торможения, размерные характеристики. Следует добиться, чтобы инспекторы учли возражения, а если это не удалось, указать их в схеме при ее подписании, подчеркнул юрист.

При обращении в страховую компанию по ОСАГО через мобильное приложение многие автомобилисты фотографируют только внешние повреждения, по ним и выплачивается возмещение, указал на сложившуюся практику Воропаев.

«Чтобы зафиксировать скрытые повреждения, нужно потребовать от страховой компании независимой экспертизы для их оценки», — заключил юрист.

Ранее стало известно, что таможня начала аннулировать ЭПТС автомобилей, привезенных в Россию, из-за нового мошенничества.

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