Автозавод АГР в Петербурге начнет выпуск новой линейки автомобилей

Российская компания АГР в скором времени может наладить сборку новых моделей автомобилей на бывшем предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на заместителя главы комитета по промышленной политике Петербурга Алексея Яковлева.

«Насколько нам известно, у них достаточно успешно с восточными партнерами продвигаются переговоры. Помимо того, что будут дособраны машинокомплекты [оставшиеся от Hyundai], которые находятся [на предприятии], надеемся, что в скором времени с новыми партнерами начнут выпускать новую линейку», — сказал Яковлев.

О сроках начала выпуска новых машин не сообщается. Кто станет партнером по выпуску автомобилей, также неизвестно.

До этого холдинг «АГР», владеющий бывшими российскими заводами Hyundai и Volkswagen, запатентовал в России торговую марку Novo.

Вместе с торговой маркой запатентован и логотип к ней, с надписью латинскими буквами и фирменной эмблемой в виде стилизованной буквы «О» с прорезями по диагонали. Бренд оформлен по классу автомобилей. О том, для каких автомобилей может быть использован новый бренд, неизвестно.

Ранее стало известно, в каком регионе России появится новый завод китайских машин.