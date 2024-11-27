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Россиянам рассказали, как правильно осмотреть авто с пробегом перед покупкой

Автоэксперт Родионов назвал пять важных проверок авто с пробегом до покупки

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Перед покупкой подержанного автомобиля следует провести несколько проверок, сообщил «Известиям» технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

«Руль — это первое, на что упадет взгляд при осмотре салона автомобиля. С одной стороны, износ рулевого колеса — показатель пробега автомобиля, так как оно постоянно находится в работе. Но не стоит забывать, что качество материалов может сильно отличаться, поэтому некоторые машины могут иметь изношенное рулевое колесо при относительно небольшом пробеге», — сказал Родионов.

Второе, на что следует обратить внимание — на накладки на педали. Есть вероятность, что оригинальные накладки износились и были заменены новыми, что может свидетельствовать о серьезном пробеге и скрытых проблемах с автомобилем. Примерно то же самое происходит с боковыми частями сидений.

Кроме того, следует обратить внимание на сварку кузова в проемах. На заводе процесс сварки автоматизирован, поэтому она получается очень аккуратной. Если машину ремонтировали, швы будут неровными.

Также следует проверить даты производства фар, ремней безопасности и блоков электронных систем. Они должны соответствовать году выпуска машины. При ДТП обычно такие элементы меняют.

До этого руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин заявил, что цены на услуги по покраске автомобилей за год выросли на четверть. По его словам, это связано как с подорожанием материалов, так и с ростом стоимости нормо-часа.

На цены оказывает серьезное влияние и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников. Отсюда рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, пояснил эксперт.

Ранее россиянам перечислили кроссоверы, которые нельзя покупать на вторичном рынке.

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