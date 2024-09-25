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Россиянам перечислили кроссоверы, которые нельзя покупать на вторичном рынке

Автоэксперт Ковалев назвал 9 кроссоверов, которые нельзя покупать подержанными

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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

На вторичном рынке не следует покупать китайские кроссоверы обанкротившихся брендов, BMW с проблемными моторами и Volkswagen Tiguan первого поколения. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на эксперта из компании Expocar Александра Ковалева.

«Первое место занимают несколько китайских кроссоверов, ушедших с российского рынка после банкротства брендов, такие как Lifan X50, Lifan X60 и Zotye T600. У этих машин множество недостатков, начиная от низкого качества комплектующих и заканчивая сложностью обслуживания», — рассказал изданию Ковалев.

По его словам, на втором месте в «антирейтинге» кроссоверов — Brilliance V3, для которого наблюдается дефицит запчастей, а сам автомобиль отличался плохим качеством сборки.

Покупки на вторичном рынке кроссоверов Volkswagen Tiguan первого поколения следует избегать из-за того, что на рынке сложно найти ухоженный экземпляр, а Chery Tiggo T11 — из-за проблем с коррозией кузова. Также нежелательно покупать подержанные BMW X1 и X3 с проблемными двигателями N20, перечислил Ковалев.

Ранее в России сократились запасы новых китайских автомобилей.

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