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В России цена покраски кузова автомобиля выросла на 25%

Fit Service: стоимость покраски кузова автомобилей в России выросла на 25%

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Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Цены на услуги по покраске автомобилей за год выросли на четверть. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» сообщил руководитель направления кузовного ремонта в сети Fit Service Ярослав Кукарин. По его словам, это связано как с подорожанием материалов, так и с ростом цены нормо-часа.

«Стоимость покраски автомобилей за год увеличились ориентировочно на 15-25%. Есть ожидание, что до конца года она еще вырастет, поскольку продолжают дорожать расходные материалы — краски, лаки, грунты, абразивы. Причем неважно, товар какого производителя вы будете использовать», — сказал Кукарин.

На цены оказывает серьезное влияние и кадровый голод в отрасли. Автосервисы вынуждены поднимать зарплаты мастерам, чтобы удержать квалифицированных сотрудников. Отсюда рост стоимости нормо-часа на станциях технического обслуживания, пояснил эксперт.

Он также добавил, что в настоящий момент на российском рынке не наблюдается дефицита лакокрасочных материалов. Вместо ушедших западных и японских брендов появились китайские и турецкие компании с необходимым ассортиментом. Некоторые фирмы ввозят материалы для покраски автомобилей по схеме параллельного импорта.

Ранее стало известно, что из-за пленки может разрушиться кузов автомобиля.

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