Стало известно, зачем водителей вынуждают брать денежные выплаты по ОСАГО

В России страховщики всеми способами уговаривают водителей выбирать денежные выплаты по ОСАГО, хотя они часто не соответствуют стоимости ремонта. Об этом mk.ru рассказал аварийный комиссар Василий Соболев. Он напомнил, что большинство средств по ОСАГО происходит не в адрес пострадавшего, а страховой компании.

«Понятно, что страховщик пострадавшей стороны берет денежные выплаты и в ряде случаев «регрессит» недостающее с виновника ДТП, а ремонтом занимается сам. Это первое. Второе: тех, кто обращается за компенсацией лично, чаще всего убеждают взять именно деньгами, а не в натуральной форме», — заявил Соболев.

Эксперт добавил, что страховщики нередко манипулируют клиентами, говоря, что направить авто на ремонт нет возможности. Также водителей убеждают, что за «живые» деньги провести ремонтные работы будет быстрее.

До этого Центральный банк России поддержал инициативу страховщиков, согласно которой россиянам могут разрешить самостоятельно выбирать сервис для ремонта по ОСАГО.

Сейчас автомобилисты могут воспользоваться услугами только тех сервисов, с которыми у страховой компании заключен договор. Однако из-за долгих сроков поставки запчастей многие станции техобслуживания отказываются от ремонта, отметили в Российском союзе автостраховщиков (РСА). Разрешение самостоятельного выбора сервиса позволит россиянам расширить возможности ремонта автомобиля.

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