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В России захотели ужесточить торговлю запчастями для машин

Совет Федерации предложил ужесточить торговлю запчастями и маслом для машин

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Наталья Горшкова/РИА «Новости»

В настоящее время в России выросло число подделок автомасел и запчастей, в связи с чем в стране планируют ужесточить оборот данной продукции. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на инициативу комитета по регламенту Совета Федерации.

В комитете по регламенту Совфеда прошел круглый стол, в котором приняли участие представители Минпромторга, Росстандарта, Минэкономразвития, ФАС, Роспотребнадзора, отраслевых ассоциаций и предпринимателей. Участники мероприятия отметили, что в отдельных категориях запчастей и расходных материалов уровень подделок превысил 50%.

Для контроля продаваемой продукции Совфед предложил подключить ее к государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС МТ) и ввести обязательную маркировку. Для реализации плана в России могут ввести автоматическую блокировку продажи контрафактных товаров на кассах.

В октябре «Известия» со ссылкой на данные «Ренессанс страхования» сообщали, что с 2022 года розничные цены на запчасти для американских марок автомобилей в России взлетели на 122%. В то же время детали для корейских авто подорожали на 55%, китайских — на 60%.

Ранее россиянам объяснили причину ограничения поставок импортных запчастей.

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