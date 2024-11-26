Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Автолюбителей призвали не экономить на антикоррозийной обработке машины

Автоэксперт Шкуматов: не все китайские автомобили подвержены коррозии

close
hxdbzxy/Shutterstock/FOTODOM

Автоэксперт Петр Шкуматов в беседе с Общественной Службой Новостей прокомментировал новость о том, что число жалоб на коррозию от владельцев китайских авто, которым не больше четырех лет, увеличилось более чем на 35%. По его словам, не все машины из КНР подвержены коррозии.

«Машины какого-нибудь одного бренда, например, хорошо адаптированы к российским условиям. У них все нормально с кузовными элементами. А вот автомобили, которые привозят сюда параллельным импортом, часто менее надежны», — отметил эксперт.

Он посоветовал владельцам автомобилей из Китая не экономить на антикоррозийной обработке, особенно если машина ввезена неофициально.

Как сообщает Telegram-канал «Shot Проверка», в России китайские автомобили рискуют не пережить 2025 год из-за повышения цен на антикоррозийную обработку.

Причина роста цен — подорожание материалов. К примеру, стоимость битума поднялась на 25%, а составов для цинкования — на 20%. Также издание указывает на нехватку рабочей силы.

Ранее россиянам назвали четыре шага для консервации автомобиля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами