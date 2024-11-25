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Стало известно, почему китайские авто «не переживут» 2025 год в России

SHOT: в 2025-м антикоррозийная обработка авто станет слишком дорогой для россиян

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Shutterstock/Gorodenkoff

В России китайские автомобили рискуют не пережить 2025 год из-за повышения цен на антикоррозийную обработку. Об этом предупреждает Telegram-канал «Shot Проверка».

«Антикоррозийная обработка машины может стать недоступной для большинства автолюбителей уже в первом квартале следующего года. Особенно проблема затронет «китайцев» — число жалоб на коррозию от владельцев новеньких авто, которым не больше четырех лет, увеличилось более чем на 35%», — говорится в публикации.

Причина роста цен — подорожание материалов для антикоррозийной обработки. К примеру, стоимость битума поднялась на 25%, а составов для цинкования — на 20%. Также SHOT указывает на нехватку рабочей силы.

Согласно прогнозам антикор-центра Lamark, в 2025 году обработка грузовых и коммерческих авто подорожает на 35–40%, а «легковушек» — на 30%.

До этого автоэксперты проанализировали обращения в сервисы по ремонту автомобилей и назвали самые частые причины жалоб российских водителей.

Специалисты сообщили, что у китайских автомобилей нередко происходят сбои с мультимедийной системой, тачпадом, парктрониками, радарами, камерами заднего вида и системой климат-контроля. Отмечается, что большая часть поломок решается путем обращения к дилерам, то есть в рамках гарантии на автомобиль.

Частые поломки роботизированных трансмиссий автоэксперты наблюдают у европейских машин, при этом у немецких моделей концерна Volkswagen повышен расход масла.

Ранее были названы 10 самых популярных автомобилей в России.

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