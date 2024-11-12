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Россиянам назвали четыре шага для консервации автомобиля

«Автовзгляд» назвал четыре шага для консервации автомобиля

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Сottonbro/Pexels

Перед длительным простоем машины важно провести ее грамотное обслуживание, которое поможет избежать проблем при последующем запуске. Об этом пишет портал «Автовгляд».

Перед тем, как оставлять машину на длительный простой, следует полностью заправить бензобак, это предотвратит образование конденсата, который может привести к коррозии. Заполнить следует и систему охлаждения двигателя, перед этим важно проверить уровень антифриза и его состояние, своевременная замена старой или загрязненной жидкости спасет от перегрева и коррозии. Проверить нужно и гидравлический контур, а также целостность резиновых шлангов.

Замену масла при консервации мотора производят по умолчанию после основательного очищения и слива по максимуму отработки. В сервисной практике для достижения подобных целей применяют мягкие промывки двигателя, но здесь важно правильно подобрать химические продукты, поскольку среди препаратов есть те, которые обеспечивают чистку систем смазки моторов с разной степенью загрязнения и износа.

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