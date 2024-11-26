Автоблогера Гаджиева задержали из-за наезда на ребенка во время дрифта в Подмосковье

Автоблогера Гаджи Гаджиева задержали после дрифта в Подмосковье, где он за рулем BMW сбил несколько человек, в том числе женщину с коляской. Об этом сообщает областная прокуратура в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время суд с участием представителя прокуратуры рассмотрит вопрос об избрании в отношении 26-летнего мужчины меры пресечения», — говорится в публикации.

Прокуратура напомнила, что ночью 16 ноября на одном из платных участков федеральной трассы в районе Одинцово водитель BMW не справился с управлением и сбил зрителей. Среди них была женщина с ребенком. Двоих пострадавших доставили в больницу.

При этом сам Гаджиев заявлял «Газете.Ru», что не был за рулем BMW, сбившего женщину. Он отметил также, что этот автомобиль ему не принадлежит.

«В момент ДТП меня не было даже на месте. Я был там, но не в момент аварии. На этой М5 дрифтил кто угодно. С пострадавшими ничего серьезного, единственное — у девушки перелом ноги, претензий вроде никаких», — сказал он.

Было возбуждено уголовное дело.

Ранее суд огласил решение о водителе BMW, который влетел в толпу в Челябинске.