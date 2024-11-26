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Водителю, расстрелявшему в Саратовской области «Оку», предъявили обвинение

В Саратовской области предъявлено обвинение водителю, обстрелявшему «Оку»

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Телеграм-канал «112»

Жителю Саратовской области, устроившему стрельбу 24 ноября в Марксе, предъявили обвинение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУ СК России по региону.

«На основании собранных доказательств 41-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а, и» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222 УК РФ», — говорится в сообщении управления СК.

24 ноября мужчина открыл стрельбу по людям в автомобиле «Ока» в городе Маркс Саратовской области, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель иномарки достал оружие. Один из пострадавших не выжил. Подозреваемым оказался 41-летний Рубик Акопян. Полиция задержала мужчину.

Ранее сообщалось, что уфимец устроил стрельбу во дворе при поиске таксиста.

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