Полиция задержала мужчину, расстрелявшего людей в Саратовской области

В Саратовской области полиция задержала предполагаемого стрелка, открывшего огонь по людям 24 ноября. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Задержан подозреваемый в расстреле «Оки» с людьми в Саратовской области», — говорится в публикации.

Подозреваемым оказался 41-летний Рубик Акопян. Именно он был за рулем черного Land Cruiser, ставшего участником дорожного конфликта в Саратовской области.

24 ноября мужчина открыл стрельбу по людям в Марксе в Саратовской области, в регионе ввели план «Перехват».

Очевидцы рассказали, что стрельбу открыли неподалеку от местного парка Победы. По данным журналистов, нападавший передвигался на автомобиле. Он скрылся с места преступления, после чего правоохранительные органы организовали его поиски.

Предполагается, что причиной стрельбы стал дорожный конфликт: «Ока» подрезала Land Cruiser, после чего водитель иномарки достал оружие. Один из пострадавших не выжил.

Ранее расстрелянная в Саратовской области «Ока» попала на видео.