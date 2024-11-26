В России сменилась самая популярная иномарка

В России самой популярной иномаркой оказалась Chery Tiggo 4 Pro (1,1 тыс. проданных экземпляров). Об этом сообщает «Автостат» по итогам 47-й недели 2024 года.

По словам экспертов, «такое событие случилось впервые». По их словам, с 25-й по 46-ю неделю самым продаваемым иностранным авто неизменно оставался кроссовер Haval Jolion. В этот раз он расположился после кроссовера Chery с показателем в 1 тыс. экземпляров. Выше Tiggo 4 в рейтинге расположились только Lada Granta (3,5 тыс. экз.), Lada Vesta (1,9 тыс. экз.) и Lada Largus (1,2 тыс. экз.).

Помимо них, в топ-10 вошли Lada Niva Legend, Lada Niva Travel, Chery Tiggo 7 Pro Max, Geely Monjaro и Haval F7.

До этого автомобильные эксперты британского журнала Whatcar назвали десять лучших семейных кроссоверов с пробегом по цене до 15 тыс. фунтов стерлингов (2 млн рублей).

На первом месте, по мнению специалистов, чешская Skoda Karoq с просторным салоном, высоким ездовым комфортом, мощным двигателем и невысокой стоимостью эксплуатации, минусы модели обозначили как «скучное вождение» и неудобные сидения. Второй по симпатиям экспертов семейный кроссовер — Seat Ateca, он впечатлил оценщиков хорошей управляемостью.

Ранее обновленный кроссовер DFSK ix7 поступил в продажу России.