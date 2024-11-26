Названы лучшие семейные кроссоверы с пробегом

Автомобильные эксперты британского журнала Whatcar назвали десять лучших семейных кроссоверов с пробегом по цене до 15 тыс. фунтов стерлингов (2 млн рублей).

На первом месте, по мнению специалистов, чешская Skoda Karoq с просторным салоном, высоким ездовым комфортом, мощным двигателем и невысокой стоимостью эксплуатации, минусы модели обозначили как «скучное вождение» и неудобные сидения. Второй по симпатиям экспертов семейный кроссовер — Seat Ateca, он впечатлил оценщиков хорошей управляемостью, оптимальным сочетанием цены и качества, широким углом открывания дверей, а также свободным салоном, который им показался слишком простым, а возможности рассадки в нем менее гибкие.

Третье место занял BMW X1 — простой и практичный кроссовер с качественными материалами отделки интерьера. Из недостатков машины отмечают плохую шумоизоляцию и высокую стоимость владения. Далее в рейтинге идет Volkswagen Tiguan, который уступает BMW X1 по показателям надежности, полученным в ходе теста. К его достоинствам специалисты отнесли мягкие материалы отделки в салоне, хорошую эргономику и удобную посадку, а к недостаткам — слишком строгий консервативный дизайн и тесные сиденья в семиместной версии.

Корейский гибридный кроссовер Kia Niro занимает 5 место в рейтинге, он обладает гибридной трансмиссией, позволяющей ездить только на электричестве. У этой машины выделяется высокая надежность и небольшая стоимость владения. Недостатки Niro, по мнению экспертов, — невыразительная внешность и скучный салон, а также непримечательные ходовые качества, которые не дарят эмоций от вождения.

В десятку лучших семейных кроссоверов по версии Whatcar также вошли Mazda CX-5, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Honda CR-V и Renault Kadjar.

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