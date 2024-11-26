Обновленный кроссовер DFSK ix7 поступил в продажу России

Обновленные кроссоверы DFSK ix7 поступили в автосалоны к дилерам марки в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании Dongfeng.

У кроссовера DFSK ix7 обновился интерьер, функции мультимедийной системы и набор «теплых» опций. Теперь на центральной консоли автомобиля элементы управления расположены более удобно, при этом сохранены физические кнопки управления системой полного привода. Также к мультимедиа можно подключиться через протоколы Apple CarPlay или Android Auto.

Кроме того, механический селектор управления коробкой передач заменили на электронный, обшитый кожей Nappa.

До этого сообщалось, что «АвтоВАЗ» модернизировал автомобиль Lada Niva Travel. Российский производитель начал поставлять своим дилерам внедорожники с подушкой безопасности. Сообщается, что в комплектации «Люкс» появилась глянцевая накладка на рулевом колесе, в других комплектациях подобная модернизация не предусмотрена.

Ранее Audi представила новый кроссовер, который официально не появится в России.