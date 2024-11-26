Умерла знаменитая регулировщица Великой Победы Мария Лиманская

Умерла знаменитая регулировщица, участница Великой Отечественной войны Мария Филипповна Лиманская. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

Лиманская проживала у дочери в селе Звонаревка Марксовского района Саратовской области с 1994 года. Эта женщина известна благодаря фотографии, на которой она в мае 1945 года стояла на посту у Бранденбургских ворот. Снимок сделал Евгений Халдей. Во всем мире Лиманскую стали называть Бранденбургской мадонной. В 2020 году в городе Марксе установили памятник в честь нее — «Мадонна Победы».

По словам Бусаргина, Лиманской не стало в ночь на 26 ноября. Ей было 100 лет.

Мария Филипповна Лиманская родилась в 1924 году в селе Старая Полтавка Волгоградской области. Весной 1942 года, когда ей было всего 18 лет, она ушла на войну, служила в запасном полку и шила одежду советским воинам. Вместе с подругами попала в регулировщицы. В Ростовской области во время атаки немцев она регулировала движение советских войск на переправе через реку Дон. Участвовала в Сталинградской битве, освобождении Симферополя, Белоруссии и Польши, дошла до Берлина. После Великой Отечественной войны женщина работала вначале медсестрой, а затем школьным библиотекарем в Волгоградской области.

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