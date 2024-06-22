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Со дна Ладожского озера подняли грузовик, работавший на Дороге жизни

Водолазы подняли со дна Ладожского озера грузовик ЗИС-5

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Ленинградской области со дна Ладожского общества водолазы подняли отечественный грузовой автомобиль, который затонул в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Водолазы подняли со дна Ладожского озера грузовик ЗИС-5. В годы блокады он работал на Дороге жизни и перевозил все самое необходимое, в том числе продукты. У автомобиля сохранились рама, оси и двигатель, однако их покрывает толстый слой ржавчины, зато покрышки почти не повреждены», — говорится в сообщении.

Отмечается, что грузовик ждет реставрация.

До этого реставраторы Музея Транспорта Москвы завершили работы по восстановлению советского автобуса ЗИЛ-158 с прицепом — последней массовой модели автобуса Завода имени Лихачева.

Серийное производство ЗИЛ-158 началось в августе 1957 года. Главной отличительной чертой новой модели ЗИЛ-158 стала увеличенная по сравнению с ЗИС-155 колесная база и, как следствие, вместимость автобуса. Кроме этого, некоторые автобусы оснащали прицепами, увеличивая пассажировместимость до 100 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрировали редчайший междугородный автобус ЗИЛ-127.

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