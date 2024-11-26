В России выросли продажи подержанных Lada 2107

Lada 2107 стала самым популярным автомобилем с пробегом в октябре, его перепродали в общей сложности 14,3 тысячи раз за первые десять месяцев текущего года. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные «Автостата».

В годовом выражении реализация поддержанной модели «Лады» (создан концерном «АвтоВАЗ») выросла на 57,5%. Этот автомобиль продолжает оставаться на пике популярности в России девятый месяц подряд.

Помимо Lada 2107, самыми популярными б/у автомобилями стали еще четыре Lada: 2114 «Самара», «Нива» 4×4, «Приора» и «Гранта».

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков объяснил повышенный интерес российских граждан к старым Lada прежде всего их небольшой ценой. Например, поддержанную «семерку» можно купить за 100 тысяч рублей.

Партнер «Автостата» Игорь Моржаретто считает, что рост продаж б/у машин в России связан с резким повышением утилизационного сбора. Также подорожали автокредиты на фоне роста ключевой ставки Центробанка России, заключил аналитик.

Ранее были названы самые востребованные цвета подержанных автомобилей в России.