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Россияне бросились скупать подержанные машины

«Автостат»: на 24% выросли продажи машин с пробегом в октябре

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Сергей Булкин/news.ru/Global Look Press

В октябре 2024 года в России продано 605,3 тыс. автомобилей с пробегом, что на 24% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 14% больше, чем в сентябре 2024-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Почти 51% рынка подержанных машин заняли пять автомобильных марок. Доля рынка для отечественной Lada составляет 25%, на втором месте с показателем 10% японская Toyota, за ней следуют Kia, Hyundai и Nissan.

Наиболее популярной моделью на рынке подержанных машин в России в течение 9 месяцев остается ВАЗ-2107. За «семеркой», выпуск которой прекратили еще в 2012 году, следуют Kia Rio и Hyundai Solaris.

По итогам 10 месяцев продажи подержанных машин в России выросли на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее в сети появились фото новой версии Lada Iskra.

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