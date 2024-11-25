Россияне бросились скупать подержанные машины

В октябре 2024 года в России продано 605,3 тыс. автомобилей с пробегом, что на 24% больше, чем в том же месяце 2023 года, и на 14% больше, чем в сентябре 2024-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Почти 51% рынка подержанных машин заняли пять автомобильных марок. Доля рынка для отечественной Lada составляет 25%, на втором месте с показателем 10% японская Toyota, за ней следуют Kia, Hyundai и Nissan.

Наиболее популярной моделью на рынке подержанных машин в России в течение 9 месяцев остается ВАЗ-2107. За «семеркой», выпуск которой прекратили еще в 2012 году, следуют Kia Rio и Hyundai Solaris.

По итогам 10 месяцев продажи подержанных машин в России выросли на 3,6% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее в сети появились фото новой версии Lada Iskra.