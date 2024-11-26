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В Москве водители стали ездить еще быстрее

Дептранс: в Москве автомобилисты стали ездить быстрее в среднем на 5%

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Pavel Golovkin/AP

В Москве за 10 месяцев 2024 года средняя скорость автомобилистов на магистралях в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 5%, то есть до 47,6 км/ч. Об этом рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

«Мы продолжаем делать движение в городе свободнее по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. Для этого используем разные методы: переразметка, ввод новых дорог, внедрение умных технологий и другие типовые и нестандартные решения организации дорожного движения», – заявил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Отмечается, что на проспекте Андропова средняя скорость выросла в среднем на 5 км/ч, а на Ленинградском шоссе — на 4 км/ч. На столько же «ускорилось» и Шоссе Энтузиастов. На Кутузовском проспекте, МКАД, Волоколамском и Ярославском шоссе стали ездить на 3 км/ч быстрее.

До этого автомобильная авария затруднила движение на Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве.

«На съезде с ТТК на проспект Мира в сторону области (в районе метро «Рижская») столкнулись два автомобиля. На месте работают оперативные службы города», — заявили в Дептрансе.

Отмечается, что обстоятельства произошедшей автомобильной аварии уточняются.

Ранее российским водителям посоветовали греться у костров.

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