Названы шесть штрафов, которые грозят водителям зимой

Зимой автомобилисты должны быть предельно осторожны из-за штрафов, которые актуальны в это время года. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на экспертов компании «Рольф».

«Самое очевидное — это шины. Правилами запрещено ездить зимой на летней резине. Так же, как и летом вы не можете пользоваться шипованной резиной», — предупредили они.

Нарушителям грозит штраф в 500 рублей и запрет на использование авто до устранения проблемы. Второй штраф, который может получить водитель, — за парковку над тротуаром. По словам экспертов, зимой автомобилисты часто ограничивают зону для прохода пешеходов. Нарушение карается штрафом в 3 тыс. рублей в Москве и Петербурге.

Еще одна проблема зимой — это грязные госномера. Некоторые водители, оправдываясь плохой погодой, специально делают номера нечитаемыми, чтобы избежать штрафов. Злоумышленникам грозит штраф до 5 тыс. рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Если же номера загрязнились случайно, то штраф составит 500 рублей. Аналогичное наказание грозит и за езду со сломанными «дворниками».

Эксперты напомнили, что зимой стоянка для авто с работающим мотором в жилой зоне разрешена только в течение пяти минут. В Москве и Петербурге это карается штрафом в 3 тыс. рублей. В заключении водителям напомнили о нарушении разметки — за это нарушение грозит штраф до 3 тыс. рублей.

До этого автоэксперты проанализировали обращения в сервисы по ремонту автомобилей и назвали самые частые причины жалоб российских водителей.

Специалисты сообщили, что у китайских автомобилей нередко происходят сбои с мультимедийной системой, тачпадом, парктрониками, радарами, камерами заднего вида и системой климат-контроля. Отмечается, что большая часть поломок решается путем обращения к дилерам, то есть в рамках гарантии на автомобиль.

Частые поломки роботизированных трансмиссий автоэксперты наблюдают у европейских машин, при этом у немецких моделей концерна Volkswagen повышен расход масла, а также есть проблемы с электрикой и DSG.

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