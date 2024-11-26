В России назвали неактуальным повышение выплат по ОСАГО

Идея увеличить выплаты по ОСАГО в России до 650 тыс. рублей за вред здоровью и до 520 тыс. — за имущество является неактуальной, потому что цены на восстановительный ремонт и запчасти меняются быстрее, чем эти выплаты. Об этом 360.ru рассказал независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

«Хотелось бы, чтобы мы вносили не амплитудные правки по значению к выплате, а каким-то образом структурно изменили расчет стоимости восстановительного ремонта и суммы к выплатам. То есть, чтобы у нас при высокой волатильности рынка, чтобы при экономических потрясениях, при высокой ставке рефинансирования стоимость восстановительных выплат двигалась вслед за ставкой рефинансирования, за стоимостью запчастей», — сказал Попов.

По его словам, чтобы выплаты на ремонт стали своевременными, их размер нужно поднять минимум до 700 тыс. рублей. Автоэксперт также считает, что за ущерб здоровью нужно платить от 1 млн рублей, потому что медицина предполагает сверхзатраты.

Накануне «Коммерсантъ» («Ъ») писал, что в России захотели в шесть раз увеличить штраф за передвижение без ОСАГО. По данным издания, в Госдуме предложили увеличить штраф за езду без полиса с 800 рублей до 5 тысяч. Инициативу поддержали в правительстве РФ и МВД.

Ранее в России оценили эффект от увеличения штрафов за отсутствие ОСАГО.