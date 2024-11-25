Выяснилось, на что в автомобилях чаще всего жалуются российские водители

Автоэксперты проанализировали обращения в сервисы по ремонту автомобилей и назвали самые частые причины жалоб российских водителей. Об этом «Российской газете» рассказали эксперты сети автосервисов Caready.

Специалисты сообщили, что у китайских автомобилей нередко происходят сбои с мультимедийной системой, тачпадом, парктрониками, радарами, камерами заднего вида и системой климат-контроля. Отмечается, что большая часть поломок решается путем обращения к дилерам, то есть в рамках гарантии на автомобиль.

Частые поломки роботизированных трансмиссий автоэксперты наблюдают у европейских машин, при этом у немецких моделей концерна Volkswagen повышен расход масла, а также есть проблемы с электрикой и DSG. Отмечается, что у французских автомобилей много отзывных компаний из-за поломок термостатов, а ключевые проблемы корейских машин – небольшой ресурс некоторых моделей и поломки электронных систем.

Автоэксперты также сообщают, что возникают сложности с эксплуатацией некоторых категорий машин. Так, автомобили американского рынка оснащены спидометром, с размеченными милями вместо километров, температура двигателя в них измеряется в градусах Фаренгейта, а не Цельсия. Кроме того, отличается оптика из-за красных указателей поворота.

По словам специалистов, владельцы бюджетных автомобилей жалуются на качество лакокрасочного покрытия и коррозию. Одна из общих проблем всех машин — стуки в подвеске, а именно износ втулок, сайлентблоков, рулевых наконечников, это связано с качеством дорог в России.

Ранее сообщалось, что россияне бросились скупать подержанные машины.