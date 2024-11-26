Toyota возродит старейшее спортивное купе

Японский автопроизводитель Toyota возродит модель Celica. Об этом сообщает motor1.com со ссылкой на вице-президента компании Юки Накадзиму.

«Я не уверен, можно ли говорить об этом на публичном форуме, но мы делаем Celica!» — заявил Юки Накадзима на мероприятии Rally Japan.

О том, что Toyota может вновь начать выпуск Celica, стало известно в 2023 году.

В рамках прошедшего тогда в Японии авторалли председатель совета директоров автоконцерна Акио Тойода рассказал о своей любви к модели Toyota Celica. В ответ новый президент Toyota Motor Кодзи Сато, вступивший в должность в апреле, заявил, что хочет возродить эту модель.

Как предполагал BestCarWeb, имя Toyota Celica может получить новый спортивный электромобиль. В пресс-службе Toyota Motor на просьбу прокомментировать заявление Кодзи Сато тогда заявили, что компания намерена развивать нынешнюю линейку спортивных автомобилей GR.

Спортивное купе Toyota Celica выпускалось с 1970 по 2006 год, модель сменила семь поколений. Прекращение производства было связано со снижением уровня продаж и популярности такого типа автомобилей.

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